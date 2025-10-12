12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снижение мобилизационного возраста в Украине до 23 лет ожидается в следующем году. Об этом заявил командир батальона беспилотных систем 29-й зенитно-ракетной бригады ВСУ с позывным «Хам», сообщает РИА Новости.
Командир батальона отметил, что война затрагивает в первую очередь бедные слои населения, но в будущем это коснется и более обеспеченных граждан. Ожидается, что мобилизационный возраст будет снижен до 23 лет, поскольку Украине необходима поддержка на фронте, а ресурсы истощаются.
По информации украинских СМИ, депутаты Рады обсуждают возможность снижения мобилизационного возраста до 18 лет и ужесточения условий предоставления отсрочек для военнообязанных на ключевых предприятиях в случае ухудшения ситуации на фронте.
Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, который снизил мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Позже бывший советник президента США по национальной безопасности выразил мнение, что Украине предстоит решить вопрос о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
В марте также сообщалось, что военкомы Винницкой области столкнулись с нехваткой ресурсов для мобилизации. Закон об усилении мобилизации вступил в силу с 18 мая 2024 года и требует от всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате, что можно сделать либо лично, либо через электронный кабинет призывника. Повестка будет считаться врученной даже при отсутствии личного контакта, а датой вручения станет дата проставления штампа о невозможности личной передачи. Закон также обязывает военнообязанных постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию. Сроки демобилизации в новом законе не указаны. -0-