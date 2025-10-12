Мобилизационный возраст в Украине могут снизить до 23 лет в 2026 году

В марте также сообщалось, что военкомы Винницкой области столкнулись с нехваткой ресурсов для мобилизации. Закон об усилении мобилизации вступил в силу с 18 мая 2024 года и требует от всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате, что можно сделать либо лично, либо через электронный кабинет призывника. Повестка будет считаться врученной даже при отсутствии личного контакта, а датой вручения станет дата проставления штампа о невозможности личной передачи. Закон также обязывает военнообязанных постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию. Сроки демобилизации в новом законе не указаны. -0-