Дмитриев обратил внимание на активность Зеленского после выборов в США

Дмитриев также приложил к своей публикации сообщение другого пользователя от сентября 2024 года. В нем говорилось о визите Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании и его интервью, в котором он назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса «слишком радикальным». Этот визит и высказывания спровоцировали критику со стороны Республиканской партии и стали поводом для расследования со стороны комитета по надзору конгресса США по подозрению в нарушении законодательства.