Разрыв с Россией провоцирует кризис в ресторанной сфере Финляндии

Особенно сильно пострадали туристические регионы: в Лапландии прекратил работу знаменитый ресторан Tapio, лишившийся потоков российских туристов, а в Хельсинки закрылись премиальные заведения The Room и Villa Angelica. Ален констатировал, что местные жители теперь посещают рестораны преимущественно по выходным, а уровень безработицы достиг 9,9 процента — максимального показателя с 2009 года.