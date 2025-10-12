СМИ: Елисейский дворец объявил новый состав правительства

Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьера Франции, на котором он провел всего 27 дней. После повторного назначения 10 октября он заявил о планах сформировать «более свободное» правительство, не зависящее от политических партий. По словам Лекорню, он согласился вновь возглавить французское правительство после заверений, что ему будет предоставлена свобода действий.