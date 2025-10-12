Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Елисейский дворец объявил новый состав правительства

Пост главы МИД сохранил за собой Жан-Ноэль Барро, министром вооруженных сил стала экс-министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен, префект парижской полиции Лоран Нуньес назначен на должность главы МВД.

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сформировал новое правительство Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Елисейский дворец.

Пост главы МИД сохранил за собой Жан-Ноэль Барро, министром вооруженных сил стала экс-министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен, префект парижской полиции Лоран Нуньес назначен на должность главы МВД. Также портфели сохранили министр экономики и финансов, промышленного и цифрового суверенитета Ролан Лескюр и министр юстиции Жеральд Дарманен. -0-