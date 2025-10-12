Макрон утвердил новый состав Правительства Франции

Жан-Ноэль Барро продолжит свою работу на посту министра иностранных дел. Катрин Вотрен, ранее занимавшая должность министра труда и здравоохранения, станет министром Вооружённых сил. Лоран Нуньес, префект парижской полиции, возглавит французское МВД.
Также на своих местах остались министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Ролан Лескюр и министр юстиции Жеральд Дарманен.
Напомним, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку после одного месяца на этой должности. Перед назначением главой правительства он занимал пост министра Вооружённых сил. Позднее он вновь вступил в должность премьера.
