ХАМАС восстанавливает контроль над сектором Газа, несмотря на перемирие

Палестинское движение ХАМАС приступило к восстановлению своего контроля над сектором Газа всего через два часа после заключения соглашения о прекращении огня с Израилем. Об этом 11 октября сообщила газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, представители группировки начали активно продвигаться по территории анклава, стремясь вернуть под свой контроль ключевые районы.
Кроме того, ХАМАС установил новые контрольно-пропускные пункты и проводит проверки, разыскивая палестинцев, которых подозревают в сотрудничестве с израильскими властями.
Ранее сообщалось, что представители палестинского движения ХАМАС и поддерживающих его группировок подтвердили, что освободят всех израильских заложников в оговоренные сроки.