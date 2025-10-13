Главы Госдепа, Пентагона и ЦРУ поедут с Трампом на Ближний Восток

Кроме того, в Шарм-эш-Шейхе в Египте созывается «саммит мира» по случаю прекращения огня в секторе Газа. При этом представители палестинского движения ХАМАС и Израиля, которые вели переговоры о перемирии в анклаве и об обмене удерживаемых там заложников на палестинских заключенных, от участия во встрече отказались. Как утверждает египетский информационный портал As-Shorouq, в «саммите мира» примут участие президент Палестины Махмуд Аббас и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. −0-