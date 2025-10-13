Главы Госдепа, Пентагона и ЦРУ поедут с Трампом на Ближний Восток

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госсекретарь США Марко Рубио, главы Пентагона и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Пит Хегсет и Джон Рэтклифф, а также председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн будут сопровождать президента Дональда Трампа в его поездке на Ближний Восток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios.
«Как заявил американский чиновник, государственный секретарь Рубио, министр войны Хегсет, директор ЦРУ Рэтклифф и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн присоединятся к президенту Трампу на борту номер один в поездке в регион», — говорится в сообщении.
Трамп 13 октября отправляется в рабочую поездку на Ближний Восток, в ходе которой посетит Израиль, а также Египет.
Кроме того, в Шарм-эш-Шейхе в Египте созывается «саммит мира» по случаю прекращения огня в секторе Газа. При этом представители палестинского движения ХАМАС и Израиля, которые вели переговоры о перемирии в анклаве и об обмене удерживаемых там заложников на палестинских заключенных, от участия во встрече отказались. Как утверждает египетский информационный портал As-Shorouq, в «саммите мира» примут участие президент Палестины Махмуд Аббас и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. −0-