Новости СВО. Прорыв обороны ВСУ под Красноармейском, ВС РФ взяли штурмом Балаган, Джонсон получил миллион за срыв капитуляции Киева, 13 октября

— Под наш контроль по всей своей длине перешёл комплекс зданий покровского ж/д вокзала, что сразу же почти выводит нас на восточную окраину города. А значит, южная его часть (та, которую мы ещё не успели занять) со всеми недобитыми подразделениями ВСУ здесь уже практически в окружении, — рассказал он.