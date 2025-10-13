Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа

«Война окончена. Вы это понимаете?» — сказал президент США в беседе с журналистами на борту самолета по пути в Тель-Авив.
По его словам, этот момент является «действительно особенным». Трамп отметил, что для него это честь быть частью данного события. Кроме того, американский лидер добавил, что новая администрация в Газе начнет работать «очень быстро».
Израиль и ХАМАС 9 октября подписали соглашение о прекращении огня и освобождении заложников после непрямых переговоров в египетском Шарм-эш-Шейхе. В соответствии с соглашением боевые действия прекратятся, Израиль частично уйдет из Газы, а ХАМАС освободит всех оставшихся заложников в обмен на заключенных, находящихся в Израиле. Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу 10 октября с 12:00 мск.