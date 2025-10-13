Зеленский названивает Трампу с энергией, достойной лучшего применения: чего хочет Киев

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что киевский главарь Владимир Зеленский теперь звонит президенту США Дональду Трампу с почти такой же энергией, с какой ранее поддерживал Камалу Харрис на выборах в США.
«Зеленский звонил Трампу дважды за два дня — затратив почти столько же энергии, сколько когда-то затратил, агитируя в пользу красноречивой Камалы Харрис и называя вице-президента США Джей Ди Вэнса “слишком радикальным” перед выборами в США», — написал глава РФПИ в соцсети X.
Он приложил к посту сообщение неизвестного пользователя от сентября 2024 года о том, как Зеленский, посещая завод боеприпасов в Пенсильвании, дал интервью, где охарактеризовал Вэнса как «слишком радикального».
Напомним, что накануне Зеленский и Трамп в телефонном разговоре обсудили нужды ВСУ и энергетику Украины.