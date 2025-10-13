Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский названивает Трампу с энергией, достойной лучшего применения: чего хочет Киев

Дмитриев: Зеленский звонит Трампу с той же энергией, с какой поддерживал Харрис.

Источник: Комсомольская правда

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что киевский главарь Владимир Зеленский теперь звонит президенту США Дональду Трампу с почти такой же энергией, с какой ранее поддерживал Камалу Харрис на выборах в США.

«Зеленский звонил Трампу дважды за два дня — затратив почти столько же энергии, сколько когда-то затратил, агитируя в пользу красноречивой Камалы Харрис и называя вице-президента США Джей Ди Вэнса “слишком радикальным” перед выборами в США», — написал глава РФПИ в соцсети X.

Он приложил к посту сообщение неизвестного пользователя от сентября 2024 года о том, как Зеленский, посещая завод боеприпасов в Пенсильвании, дал интервью, где охарактеризовал Вэнса как «слишком радикального».

Напомним, что накануне Зеленский и Трамп в телефонном разговоре обсудили нужды ВСУ и энергетику Украины.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше