На юго-западе США объявлена эвакуация из-за наводнения в горных районах Колорадо

Поднимающаяся вода перекрыла системы защиты от наводнений, построенные после сильного затопления почти 20 лет назад. Ожидалось, что уровень воды достигнет пика в субботу вечером. После краткого затишья в воскресенье синоптики прогнозировали новые ливни в понедельник и вторник.

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Остатки тропического шторма принесли наводнения в некоторые районы юго-запада США 11 октября, вынудив сотни людей эвакуироваться из юго-западного Колорадо. Горные ручьи вышли из берегов, а спасатели спешно укрепляли имущество мешками с песком. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Наиболее пострадавшим оказался район ручья Валлесито, где жильцы почти 400 домов были эвакуированы к северу от водохранилища, расположенного примерно в 24 км от туристического города Дуранго.

Пожарная служба округа Аппер-Пайн-Ривер предупредила жителей держаться подальше от мостов — в потоке воды несло деревья. В соседнем городе Бейфилд открыли местную школу, чтобы разместить эвакуированных.

Поднимающаяся вода перекрыла системы защиты от наводнений, построенные после сильного затопления почти 20 лет назад. Ожидалось, что уровень воды достигнет пика в субботу вечером. После краткого затишья в воскресенье синоптики прогнозировали новые ливни в понедельник и вторник. -0-