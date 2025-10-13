В Нидерландах начинаются ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию

СМИ сообщали, что Германия направила несколько истребителей-бомбардировщиков, в том числе носителей ядерного оружия, для участия в учениях НАТО по ядерному сдерживанию. По имеющейся информации, участвовать от Германии будут три истребителя-бомбардировщика Tornado, оснащенных для сброса американских атомных бомб, а также четыре истребителя Eurofighter. Кроме того, отправку истребителей подтвердили также Швеция и Финляндия. В частности, истребители ВВС Швеции Jas 39 Gripen примут участие в Steadfast Noon, а также финские F/A-18 Hornet. Планируют участвовать и США.