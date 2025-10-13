Трамп заявил, что конфликт в секторе Газа закончен

Президент США Дональд Трамп сообщил, что конфликт между Израилем и ХАМАС в секторе Газа «закончен». Он сделал это заявление во время общения с журналистами на борту своёго самолёта, который покинул военную базу Эндрюс и вылетел на Ближний Восток.