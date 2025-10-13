Трамп заявил, что конфликт в секторе Газа закончен

«Война закончена», — отметил американский президент.
Трамп также добавил, что новая администрация в Газе начнёт работу «очень быстро».
Напомним, мирный саммит по ситуации в Газе пройдёт 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх. Представители более 20 стран подтвердили своё участие в этом мероприятии.
