Трамп заявил, что конфликт в секторе Газа закончен

Президент США Дональд Трамп сообщил, что конфликт между Израилем и ХАМАС в секторе Газа «закончен». Он сделал это заявление во время общения с журналистами на борту своёго самолёта, который покинул военную базу Эндрюс и вылетел на Ближний Восток.

Источник: Life.ru

«Война закончена», — отметил американский президент.

Трамп также добавил, что новая администрация в Газе начнёт работу «очень быстро».

Напомним, мирный саммит по ситуации в Газе пройдёт 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх. Представители более 20 стран подтвердили своё участие в этом мероприятии.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

