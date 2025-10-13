Трамп заявил, что может обсудить ракеты Tomahawk с Путиным

«Возможно, я поговорю с ним (с Путиным — ред.)», — заявил Трамп журналистам, говоря об этих ракетах.
При этом американский лидер отметил, в каком случаем США могут дать Киеву ракеты Tomahawk.
«Возможно, я скажу: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk», — добавил он.
