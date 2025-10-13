13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1,4 тыс. немецких компаний продолжают зарабатывать в России, речь идет о дочерних компаниях и владении контрольными пакетами акций, об этом сообщает Bild со ссылкой на данные Делегации немецкой экономики в России.
Агентство обратилось с запросами к более чем дюжине крупных компаний с вопросом, почему они продолжают работать в России.
Производитель сыра Hochland объяснил свою позицию «социальной ответственностью» перед 1800 сотрудниками, из семьями и партнерами, которые работают в России на протяжении десятилетий.
Бренды компании Beiersdorf — Nivea и Eucerin, которые производят средства для ухода за кожей, также остаются в России, хотя их ассортимент и был существенно сокращен. По словам компании, они продолжают сотрудничество с Россией для обеспечения поставок «и из-за ответственности перед нашими сотрудниками на местах». В 2024 году на Россию пришлось 1,5% мирового оборота концерна.
Оптовая группа Metro управляет 91 магазином в России. В интервью BILD представитель компании также указал на ответственность за «около 8000» сотрудников. По его словам, российский бизнес, сохранивший «значимость для общего портфеля концерна», принес в 2023—2024 финансовом году выручку в 2,4 млрд евро.
Производитель медицинского оборудования B. Braun ответил, что бизнес в России ограничивается «первичной медико-санитарной помощью гражданскому населению». Речь идет о жизненно необходимом лечении хронически больных людей.
Аналогичный ответ прозвучал от Merck & Co, транснациональной научно-технической компании: «Мы ограничили наш бизнес в России необходимыми услугами здравоохранения в интересах пациентов».
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не против их возвращения на российский рынок, однако привилегий для них не будет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, нишами ушедших западных компаний уже заинтересовался бизнес из других государств. При этом он отметил, что Москва заинтересована в возвращении ушедших компаний. -0-