Трамп назвал условие для поставки ракет Tomahawk Украине

Трамп: США могут отправить Украине Tomahawk, если конфликт не завершится.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп поделился деталями разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Он сообщил, что в диалоге затрагивалась тема необходимого Украине оружия. Хозяин Белого дома уведомил, что США могут отправить Киеву ракеты Tomahawk, «если конфликт не завершится». Так он заявил в беседе с журналистами.

Дональд Трамп подчеркнул, что Зеленский запросил Patriot и Tomahawk для нужд ВСУ. Президент США добавил, что Вашингтону «нужно увеличить поставки».

«Мы не можем отдавать кому-то оружие, если у нас его нет. Никогда не знаешь, что может произойти. Кто знает, что случится? Но НАТО оплачивает нам 100% стоимости вооружения, а затем отправляет его на Украину», — пояснил Дональд Трамп.

Он также заявил, что разговор с Зеленским был «хорошим». Хозяин Белого дома уточнил, что страны НАТО платят Вашингтону за необходимые Киеву поставки.

