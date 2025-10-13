Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: Зеленский тратит на звонки Трампу столько же энергии, как на Харрис

Владимир Зеленский звонит Дональду Трампу с почти той же энергией, с какой поддерживал Камалу Харрис на президентских выборах 2024 года. Об этом написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«Зеленский связался с Трампом дважды за два дня, потратив столько же энергии, сколько когда-то агитируя за красноречивую Камалу Харрис. При этом он назвал [вице-президента США] Джей Ди Вэнса “слишком радикальным” перед выборами в США», — отметил Дмитриев.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели вторую телефонную беседу за два дня. Главарь киевского режима охарактеризовал разговор как очень продуктивный.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше