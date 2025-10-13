Владимир Зеленский звонит Дональду Трампу с почти той же энергией, с какой поддерживал Камалу Харрис на президентских выборах 2024 года. Об этом написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в социальной сети X.