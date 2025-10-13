«Зеленский связался с Трампом дважды за два дня, потратив столько же энергии, сколько когда-то агитируя за красноречивую Камалу Харрис. При этом он назвал [вице-президента США] Джей Ди Вэнса “слишком радикальным” перед выборами в США», — отметил Дмитриев.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели вторую телефонную беседу за два дня. Главарь киевского режима охарактеризовал разговор как очень продуктивный.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.