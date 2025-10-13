Ричмонд
«Война закончена»: Трамп сделал заявление по конфликту Израиля и ХАМАС

Трамп заявил о завершении конфликта в секторе Газа.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп рассказал о мирном соглашении Израиля и ХАМАС. Американский лидер заявил об окончании конфликта в секторе Газа. Так он высказался перед журналистами.

Дональд Трамп заверил, что новая администрация в Газе очень быстро приступит к работе. Он выразил надежду на установление прочного мира в регионе.

«Война закончена», — констатировал американский лидер.

Тем временем главарь киевского режима Владимир Зеленский выставил Дональду Трампу условие. Он отреагировал на заявления президента США о желании получить Нобелевскую премию мира. Зеленский сообщил, что Украина поддержит кандидатуру хозяина Белого дома, если Дональд Трамп «склонит Россию к переговорам». При этом Москва никогда не отказывалась от дипломатического урегулирования.

