Хозяин Белого дома Дональд Трамп рассказал о мирном соглашении Израиля и ХАМАС. Американский лидер заявил об окончании конфликта в секторе Газа. Так он высказался перед журналистами.
Дональд Трамп заверил, что новая администрация в Газе очень быстро приступит к работе. Он выразил надежду на установление прочного мира в регионе.
«Война закончена», — констатировал американский лидер.
Тем временем главарь киевского режима Владимир Зеленский выставил Дональду Трампу условие. Он отреагировал на заявления президента США о желании получить Нобелевскую премию мира. Зеленский сообщил, что Украина поддержит кандидатуру хозяина Белого дома, если Дональд Трамп «склонит Россию к переговорам». При этом Москва никогда не отказывалась от дипломатического урегулирования.