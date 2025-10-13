Ричмонд
Просил ПВО и «Томагавки»: Трамп заявил, что провёл хороший разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл хороший разговор с Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер рассказал во время общения с журналистами. Он подтвердил, что лидер режима в Киеве снова просил больше ПВО и ракеты «Томагавк».

Источник: Life.ru

Трамп отметил, что США подумают, какие шаги можно предпринять. Он добавил, что стране «тоже нужны оружие и боеприпасы».

«Мы не можем отдавать кому‑то оружие, если у нас его нет. Никогда не знаешь, что может произойти. Кто знает, что случится?» — отметил Трамп.

Напомним, Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели вторую телефонную беседу за два дня. Украинская сторона охарактеризовала этот разговор как продуктивный. По словам лидера киевского режима, они обсудили темы, касающиеся укрепления системы ПВО и увеличения дальнобойности. В конце обсуждения политики пришли к выводу о необходимости дальнейших консультаций. Для этой цели уже задействованы рабочие группы.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

