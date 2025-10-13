Просил ПВО и «Томагавки»: Трамп заявил, что провёл хороший разговор с Зеленским

Напомним, Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели вторую телефонную беседу за два дня. Украинская сторона охарактеризовала этот разговор как продуктивный. По словам лидера киевского режима, они обсудили темы, касающиеся укрепления системы ПВО и увеличения дальнобойности. В конце обсуждения политики пришли к выводу о необходимости дальнейших консультаций. Для этой цели уже задействованы рабочие группы.