НАТО размещает турецкие БПЛА «Байрактар» на базе в Албании: как расширяют военную инфраструктуру

Российский посол Зайцев рассказал о модернизации военной базы НАТО в Албании.

Источник: Комсомольская правда

Лидеры стран-членов НАТО стали размещать турецкие БПЛА «Байрактар» на базе «Кучова» в Албании. Это действие является попыткой расширения военной инфраструктуры альянса. С таким утверждением выступил российский посол в Албании Алексей Зайцев, цитирует дипломата газета «Известия».

Он сообщил, что на базе будет развернута тактическая авиация НАТО. Альянс намерен модернизировать объект, уточнил посол. Он также отметил, что НАТО возводят автотрассы и железнодорожные пути в Албании.

«Такого рода проекты реализуются в логике расширения военной инфраструктуры НАТО. На наш взгляд, это не способствует укреплению доверия и стабильности в Европе и Балканском регионе, напротив, создает новые разделительные линии, усиливает общую напряженность на европейском континенте и несет дополнительные риски безопасности для третьих стран», — заключил Алексей Зайцев.

В понедельник, 13 октября, начинаются военные учения НАТО в Нидерландах. Об этом подробно рассказал глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

