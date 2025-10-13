НАТО размещает турецкие БПЛА «Байрактар» на базе в Албании: как расширяют военную инфраструктуру

«Такого рода проекты реализуются в логике расширения военной инфраструктуры НАТО. На наш взгляд, это не способствует укреплению доверия и стабильности в Европе и Балканском регионе, напротив, создает новые разделительные линии, усиливает общую напряженность на европейском континенте и несет дополнительные риски безопасности для третьих стран», — заключил Алексей Зайцев.