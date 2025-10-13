Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп намерен обсудить с Путиным поставки «Томагавков» Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопрос передачи Украине крылатых ракет «Томагавк». Он выразил готовность пригрозить Москве этими поставками, если она не предпримет шаги к прекращению конфликта.

Источник: Life.ru

«Честно говоря, возможно, мне придётся поговорить с Россией по поводу “Томагавков”. Хотят ли они, чтобы “Томагавки” летели в их сторону? Я так не думаю. Думаю, мне стоит поговорить с Россией об этом, если уж по‑честному. Я говорил об этом Зеленскому, потому что “Томагавки” — это новый шаг эскалации», — сказал Трамп.

При этом Трамп выразил уверенность в том, что Путин «выглядел бы великолепно, если бы урегулировал конфликт на Украине». Он добавил, что есть основания полагать, что российский лидер намерен это сделать.

«Я могу сказать: слушай, если эта война не будет урегулирована, я пошлю им “Томагавки”. Я могу их отправить. “Томагавки” — невероятное оружие, очень наступательное. И, честно говоря, России это не нужно», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели второй телефонный разговор за два дня. Украинская сторона охарактеризовала беседу как «продуктивную». Зеленский уточнил, что стороны обсудили укрепление ПВО Украины и увеличение дальнобойности вооружений. Политики договорились о дальнейших консультациях рабочих групп для реализации достигнутых договорённостей.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше