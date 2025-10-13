Ричмонд
Самолет Трампа вылетел на Ближний Восток

Трамп планирует принять участие в саммите, посвящённом ситуации в секторе Газа.

Источник: Аргументы и факты

Самолёт президента США Дональда Трампа вылетел с военной базы Эндрюс, направляясь на Ближний Восток. Об этом сообщил телеканал Fox News, ведущий прямую трансляцию. По данным СМИ, американский лидер планирует принять участие в саммите, посвящённом ситуации в секторе Газа, а также выступить с речью в израильском кнессете.

Перед вылетом Трамп заявил журналистам, что считает участие в ближневосточном мирном процессе большой честью. Он подчеркнул важность предстоящей поездки и выразил уверенность в её успешном исходе.

«Для меня большая честь быть частью этого. Мы потрясающе проведем время — это будет нечто, чего никогда раньше не происходило», — сказал американский президент, комментируя цели своего визита.

9 октября ХАМАС и Израиль подписали документ о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. На следующий день в полдень режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу.

