В НАТО снова паника: представители альянса заявили, что российская подлодка Б-261 всплыла у берегов Франции. При этом там подчеркнули, что судно является носителем ракет «Калибр». Об этом сообщили в пресс-службе Морского командования НАТО.
Отмечается, что судно заметили у побережья Франции 12 октября. В НАТО считают, что подлодка якобы вынужденно всплыла из-за «технической неисправности».
Это событие стало поводом для очередного витка антироссийской военной истерии. В НАТО уже громко заявили, что «контролируют ситуацию». Также испуганных европейцев заверили, что «меры предосторожности приняты, а НАТО готов к защите».
Лидеры стран-членов альянса начали размещать турецкие «Байрактары» на базе в Албании. Это действие является попыткой расширения военной инфраструктуры НАТО. На базе также будет развернута тактическая авиация альянса.