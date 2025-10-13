Трамп заявил, что может обсудить Tomahawk с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность поставок ракет Tomahawk Украине.
«Возможно, я поговорю с ним», — сказал Трамп журналистам, комментируя эту тему.
При этом американский лидер отметил, при каких условиях США могут передать Киеву ракеты Tomahawk.
«Возможно, я скажу: послушай, если этот конфликт не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk», — добавил он.
