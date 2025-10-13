Въезд в ЕС станет сложнее: В Шенгенской зоне запустили новую систему контроля границ

Ранее Италия запретила россиянам с шенгенской визой посещать семь стран Европы. Российские туристы, получившие шенгенскую визу в Италии, обнаружили в документе отметку, ограничивающую въезд в Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву. Путешественники сообщают о проверках виз в поездах и автоматическом отклонении российских туристов от рейсов в запрещённые страны ЕС в аэропортах. В визовых центрах заявляют, что впервые сталкиваются с подобными ограничениями.