В Крыму предупредили о распространении фейков в Сети: ложную информацию распространяет Украина

Киевский режим спровоцировал распространение фейков в соцсетях. Украина продвигает в Сети ложную информацию параллельно с атакой БПЛА. Так заявил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.
Он не объяснил, о чем конкретно идет речь. Однако пост с соответствующими сведениями появился после данных об атаке ВСУ на нефтебазу в Феодосии.
«Коллеги, просим не плодить сущности. Враг параллельно с атакой БПЛА начал массовые вбросы ложных сообщений в соцсетях», — предупредил Олег Крючков.
Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, над Феодосией сбили не менее 20 дронов ВСУ. Один из них атаковал нефтебазу, после чего начался пожар. По данным главы региона, пострадавших нет. ВСУ совершили массированную атаку на регион, режим беспилотной опасности не снят.