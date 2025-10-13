Ричмонд
ТЦК нарушили международное право, мобилизовав вернувшегося из плена военного

На Украине зафиксирован случай повторной мобилизации военнослужащего, который был освобождён из плена и по закону имеет иммунитет от призыва. Соответствующее заявление сделал представитель российских силовых ведомств, с которым пообщалось РИА «Новости».

Инцидент, как стало известно, произошёл в Харькове, где работники территориального центра комплектования применили физическую силу к бывшему пленному, пытаясь силой усадить его в автобус для мобилизованных.

«В Харькове произошла потасовка между работниками ТЦК и бывшим военнослужащим ВСУ, которого хотели “бусифицировать” несмотря на то, что последний вернулся из плена и, согласно нормам международного права, не должен идти в армию. Тем не менее, это не помешало “людоловам” Зеленского применить к нему физическую силу и затолкать в “бусик”, — сообщил источник агентства.

Несмотря на подачу официальной жалобы на незаконные действия, шансы пострадавшего на восстановление справедливости оцениваются как крайне низкие. По словам собеседника, лишь широкий общественный резонанс может привести к его освобождению, в то время как практика уличных облав со стороны ТЦК продолжается в прежнем режиме.

Ранее сообщалось, что на Украине ввели автоматическую систему воинского учёта для мужчин призывного возраста. Введённые изменения предусматривают автоматическую регистрацию в военном реестре для всех украинских граждан от 25 до 60 лет. Прекращение учёта осуществляется автоматически по достижении установленного возрастного предела — 60 лет. Кроме того, лицам в возрасте 17 лет предоставлена возможность пройти предварительную регистрацию дистанционно, с помощью приложения «Резерв+», без необходимости посещения военно-врачебной комиссии.

