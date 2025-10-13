«В Харькове произошла потасовка между работниками ТЦК и бывшим военнослужащим ВСУ, которого хотели “бусифицировать” несмотря на то, что последний вернулся из плена и, согласно нормам международного права, не должен идти в армию. Тем не менее, это не помешало “людоловам” Зеленского применить к нему физическую силу и затолкать в “бусик”, — сообщил источник агентства.