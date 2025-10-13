Трамп высказал мнение, что Путин пойдет на урегулирование на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту своего самолёта, что российский лидер Владимир Путин готов пойти на урегулирование украинского кризиса.
«Президент Путин выглядел бы очень хорошо, если бы сумел разрешить этот конфликт. Я считаю, что он это сделает, но посмотрим. Если же нет — для него это будет иметь негативные последствия», — предупредил Трамп.
В то же время Кремль подчеркивает, что Россия готова к мирному решению конфликта на Украине, несмотря на сохраняющуюся напряжённость. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва считает, что политическая воля для продолжения переговоров есть у американской стороны, тогда как Европа и Украина не проявляют такого желания.
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность поставок ракет Tomahawk Украине.