Напомним, ранее бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин заявил, что 9 октября применение киевским режимом «Томагавков» будет расцениваться как начало военных действий США против России. Он пояснил, что у Украины нет технических возожностей для использования этих ракет. Степашин добавил, что российские военные будут сбивать запущенные «Томагавки».