Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что может обсудить с президентом России Владимиром Путиным тему вероятных поставок Соединёнными Штатами крылатых ракет «Томагавк» киевскому режиму.
«Возможно, я поговорю с ним», — сказал американский лидер журналистам, отвечая на вопрос об этом.
Он также сообщил, в каком случае США способны передать Украине указанное оружие.
«Вероятно, я скажу: послушай, если этот не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты “Томагавк”», — подчеркнул Трамп.
Напомним, ранее бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин заявил, что 9 октября применение киевским режимом «Томагавков» будет расцениваться как начало военных действий США против России. Он пояснил, что у Украины нет технических возожностей для использования этих ракет. Степашин добавил, что российские военные будут сбивать запущенные «Томагавки».