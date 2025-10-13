Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что может обсудить поставку ракет «Томагавк» с Путиным

Американский президент рассказал, в каком случае США способны передать Украине «Томагавки».

Источник: Аргументы и факты

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что может обсудить с президентом России Владимиром Путиным тему вероятных поставок Соединёнными Штатами крылатых ракет «Томагавк» киевскому режиму.

«Возможно, я поговорю с ним», — сказал американский лидер журналистам, отвечая на вопрос об этом.

Он также сообщил, в каком случае США способны передать Украине указанное оружие.

«Вероятно, я скажу: послушай, если этот не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты “Томагавк”», — подчеркнул Трамп.

Напомним, ранее бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин заявил, что 9 октября применение киевским режимом «Томагавков» будет расцениваться как начало военных действий США против России. Он пояснил, что у Украины нет технических возожностей для использования этих ракет. Степашин добавил, что российские военные будут сбивать запущенные «Томагавки».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше