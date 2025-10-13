Дмитриев: Звонки Зеленского Трампу напоминают поддержку Харрис

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 11 октября, поговорил с Дональдом Трампом. Об этом сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак. Он не уточнил, в каком формате прошел разговор. Однако, по его информации, в 15:19 по Москве диалог президентов все еще продолжался.