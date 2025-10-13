Дмитриев: Звонки Зеленского Трампу напоминают поддержку Харрис

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал телефонные разговоры президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом.
По мнению Дмитриева, Зеленский демонстрирует ту же «энергичность» в общении с Трампом, которую ранее проявлял, поддерживая его соперницу Камалу Харрис на выборах 2024 года.
— Зеленский звонил президенту США Дональду Трампу дважды за два дня, потратив почти столько же энергии, сколько когда-то, агитируя за красноречивую Камалу Харрис и называя Джей Ди Вэнса «слишком радикальным» перед выборами в США, — написал Дмитриев в социальной сети X.
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 11 октября, поговорил с Дональдом Трампом. Об этом сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак. Он не уточнил, в каком формате прошел разговор. Однако, по его информации, в 15:19 по Москве диалог президентов все еще продолжался.