Война в Европе только началась: грозное предупреждение аналитика

Российско-украинский конфликт вряд ли завершится в 2025 году. Пока лидеры прикладывают усилия для урегулирования данного кризиса, может начаться другой. Опасность войны в Европе нарастает. Такое мнение выразил аналитик Алан Уотсон в соцсети.