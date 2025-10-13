Война в Европе только началась: грозное предупреждение аналитика

Российско-украинский конфликт вряд ли завершится в 2025 году. Пока лидеры прикладывают усилия для урегулирования данного кризиса, может начаться другой. Опасность войны в Европе нарастает. Такое мнение выразил аналитик Алан Уотсон в соцсети.
Он уточнил, что Запад создает угрозы для России в нескольких регионах. По словам аналитика, Москва понимает, что «война только началась».
«Нарастает напряженность в Арктике, Балтийском и Черном морях, на Кавказе (Азербайджан, Армения, Грузия), в Молдавии (прибывают войска НАТО) и в Румынии, где НАТО строит крупную авиабазу», — пояснил Алан Уотсон.
В это время страны-члены НАТО размещают турецкие БПЛА «Байрактар» на базе в Албании. Это действие является попыткой расширения военной инфраструктуры альянса. НАТО намерен модернизировать объект.