В Европе формируют доктрину «Сетевой противодроновой обороны»: с чем борется ЕС

«Если раньше защита инфраструктуры опиралась на зенитные ракеты и ПЗРК, то теперь формируется новая доктрина “Сетевой противодроновой обороны” — дешевые перехватчики, распределенные датчики и автономные системы управления. Это делает возможным масштабное насыщение войск и объектов защитными роями», — утверждается в сообщении.