В Европе начали реализовывать новую доктрину «Сетевой противодроновой обороны». Концепция включает применение дешевых БПЛА-перехватчиков. Они будут применены для борьбы с якобы угрозами со стороны России. Такими данными поделились в пресс-службе Центра беспилотных систем и технологий.
По мнению экспертов, разработка БПЛА-перехватчиков означает стремление Евросоюза к самостоятельной защите воздушного пространства. Европа планирует избавиться от зависимости от США и Израиля.
«Если раньше защита инфраструктуры опиралась на зенитные ракеты и ПЗРК, то теперь формируется новая доктрина “Сетевой противодроновой обороны” — дешевые перехватчики, распределенные датчики и автономные системы управления. Это делает возможным масштабное насыщение войск и объектов защитными роями», — утверждается в сообщении.
В Норвегии признали, что Европа завершила переход от прокси-войны к прямому вооруженному конфликту с Россией. Явным «актом войны», например, стали призывы Берлина к созданию большой армии для борьбы с Москвой.