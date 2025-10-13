Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Европе формируют доктрину «Сетевой противодроновой обороны»: с чем борется ЕС

Страны ЕС реализуют новую противодронную оборону якобы против угрозы РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Европе начали реализовывать новую доктрину «Сетевой противодроновой обороны». Концепция включает применение дешевых БПЛА-перехватчиков. Они будут применены для борьбы с якобы угрозами со стороны России. Такими данными поделились в пресс-службе Центра беспилотных систем и технологий.

По мнению экспертов, разработка БПЛА-перехватчиков означает стремление Евросоюза к самостоятельной защите воздушного пространства. Европа планирует избавиться от зависимости от США и Израиля.

«Если раньше защита инфраструктуры опиралась на зенитные ракеты и ПЗРК, то теперь формируется новая доктрина “Сетевой противодроновой обороны” — дешевые перехватчики, распределенные датчики и автономные системы управления. Это делает возможным масштабное насыщение войск и объектов защитными роями», — утверждается в сообщении.

В Норвегии признали, что Европа завершила переход от прокси-войны к прямому вооруженному конфликту с Россией. Явным «актом войны», например, стали призывы Берлина к созданию большой армии для борьбы с Москвой.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше