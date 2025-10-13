Ричмонд
Трамп рассказал, чему учат мирные переговоры по сектору Газа

Президент США заявил, что не будет «опускать руки» в вопросе урегулирования украинского кризиса.

Источник: Аргументы и факты

Мирные переговоры по сектору Газа учат тому, что нельзя сдаваться и опускать руки, заявил президент США Дональд Трамп.

Журналисты задали американскому лидеру вопрос, вынес ли он из этого диалога что-то, что могло бы помочь урегулировать украинский конфликт.

«Я думаю, главное, что можно вынести из этого, — никогда не сдавайся. Просто никогда не сдавайся», — сказал глава Белого дома.

Он отметил, что будет следовать этому принципу в рамках переговоров по Украине.

Напомним, 10 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Трамп много делает для того, чтобы разрешить десятилетиями длящиеся кризисы. Так он прокомментировал решение присудить Нобелевскую премию мира не американскому лидеру, а другому политику. Она досталась лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо.

