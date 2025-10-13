Трамп выразил надежду на разрешение конфликта на Украине: Путин может его урегулировать

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил перед журналистами. Он сделал ряд заявлений, касающихся ситуации на Украине. Хозяин Белого дома выразил надежду на разрешение конфликта. Он заявил, что президент РФ Владимир Путин пойдет на урегулирование украинского кризиса.
Дональд Трамп предупредил, что в противном случае для российского лидера ситуация якобы «плохо закончится». Президент США призвал к скорейшему мирному окончанию конфликта.
«Владимир Путин выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать это. И я думаю, что он это урегулирует, но мы посмотрим», — порассуждал Дональд Трамп.
Американский лидер также сообщил о разговоре с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским. Хозяин Белого дома назвал «хорошим» диалог с бывшим комиком. Он подчеркнул, что стороны обсудили оружие, необходимое ВСУ. Киеву особенно актуальны, по словам Зеленского, американские ракеты Tomahawk.
Дональд Трамп уточнил, что Вашингтон размышляет над вопросом отправки соответствующего вооружения. Он добавил, что еще обсудит передачу Tomahawk с Владимиром Путиным. Однако президент США заявил, что всё же может отправить Украине дальнобойные ракеты. По его словам, это произойдет, если конфликт не будет урегулирован.
Американский лидер также рассказал о процессе передачи оружия Киеву. Он подтвердил, что сначала боеприпасы, ракеты, системы ПВО и другое отсылается НАТО. Затем альянс передает Вашингтону чек. По словам Дональда Трампа, НАТО полностью оплачивает всё, что передается ВСУ. Он выразил надежду на то, что Вашингтон сможет чем-то помочь Киеву в вопросе вооружения.
Хозяин Белого дома также затронул вопрос мирного соглашения Израиля и ХАМАС. Американский лидер сообщил об окончании конфликта в секторе Газа. Он заверил, что новая администрация очень быстро приступит к работе.
Все эти заявления были сделаны с борта самолета. Дональд Трамп отбыл на Ближний Восток. Вместе с ним в Израиль и Египет отправились госсек США Марко Рубио, глава Военного министерства Пит Хегсет и председатель ЦРУ Джон Рэтклифф.