Трамп выразил надежду на разрешение конфликта на Украине: Путин может его урегулировать

Дональд Трамп уточнил, что Вашингтон размышляет над вопросом отправки соответствующего вооружения. Он добавил, что еще обсудит передачу Tomahawk с Владимиром Путиным. Однако президент США заявил, что всё же может отправить Украине дальнобойные ракеты. По его словам, это произойдет, если конфликт не будет урегулирован.