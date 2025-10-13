Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог Мендкович: Москва поможет решить афгано-пакистанский конфликт

РФ и Китай, по мнению политолога Медковича, помогут стабилизировать ситуацию между Афганистаном и Пакистаном. Эксперт объяснил, в чем причины эскалации конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) в лице России и Китая, скорее всего, смогут в очередной раз урегулировать напряженную ситуацию между Афганистаном и Пакистаном. Об этом aif.ru заявил глава Евразийского Аналитического Клуба Никита Мендкович, комментируя боевые действия на границе двух стран.

«Нынешние столкновения на границе Афганистана и Пакистана далеко не первые с момента прихода талибана к власти. Причины этих инцидентов кроются в исторических противоречиях между Пакистаном и Афганистаном. Ещё в период колониального господства Британия захватила значительные территории Афганистана, так называемую зону племён, которая сейчас входит в состав Пакистана. Афганистан продолжает считать её своей и неоднократно пытался вернуть. Талибы являются ультранационалистическим движением, естественно, эта тематика им близка», — сказал он.

По словам политолога, фактически конфликты на границе чаще всего связаны с криминалом.

"Фактическое содержание конфликтов в пограничной зоне чаще всего связано с чисто криминальными моментами, в том числе контрабандой наркотиков и оружия.

Но в те или иные моменты оно может принимать политические формы и вовлекать правительство двух соседних стран, которые имеют исторические и территориальные противоречия", — отметил Мендкович.

Политолог уточнил, что в ситуацию могут вмешаться Пекин и Москва.

«На текущий момент ШОС в лице России и Китая не заинтересованы в этом противостоянии. Скорее всего, Москва и Пекин смогут в очередной, уже далеко не в первый раз урегулировать, во всяком случае, стабилизировать ситуацию», — добавил Мендкович.

Политолог подчеркнул, что между Исламабадом и Кабулом нужна длительная большая дискуссия о решении спорных территориальных вопросов о соблюдении прав этнических пуштунов на территории Пакистана.

Накануне стало известно, что на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда начались тяжёлые бои. Пакистанские власти после произошедших ночью столкновений между силами безопасности двух стран в 12 октября закрыли пограничные переходы с Афганистаном.

По данным СМИ, боевые действия начались после обвинений Кабула в адрес Исламабада в нарушении воздушного пространства и нанесении ударов по территории Афганистана. Позднее министерство обороны Афганистана заявило о «успешном завершении операции возмездия» против Пакистана.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше