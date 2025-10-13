Политолог Мендкович: Москва поможет решить афгано-пакистанский конфликт

«Нынешние столкновения на границе Афганистана и Пакистана далеко не первые с момента прихода талибана к власти. Причины этих инцидентов кроются в исторических противоречиях между Пакистаном и Афганистаном. Ещё в период колониального господства Британия захватила значительные территории Афганистана, так называемую зону племён, которая сейчас входит в состав Пакистана. Афганистан продолжает считать её своей и неоднократно пытался вернуть. Талибы являются ультранационалистическим движением, естественно, эта тематика им близка», — сказал он.