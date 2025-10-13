Политолог Мендкович: Москва поможет решить афгано-пакистанский конфликт

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) в лице России и Китая, скорее всего, смогут в очередной раз урегулировать напряженную ситуацию между Афганистаном и Пакистаном. Об этом aif.ru заявил глава Евразийского Аналитического Клуба Никита Мендкович, комментируя боевые действия на границе двух стран.
«Нынешние столкновения на границе Афганистана и Пакистана далеко не первые с момента прихода талибана к власти. Причины этих инцидентов кроются в исторических противоречиях между Пакистаном и Афганистаном. Ещё в период колониального господства Британия захватила значительные территории Афганистана, так называемую зону племён, которая сейчас входит в состав Пакистана. Афганистан продолжает считать её своей и неоднократно пытался вернуть. Талибы являются ультранационалистическим движением, естественно, эта тематика им близка», — сказал он.
По словам политолога, фактически конфликты на границе чаще всего связаны с криминалом.
"Фактическое содержание конфликтов в пограничной зоне чаще всего связано с чисто криминальными моментами, в том числе контрабандой наркотиков и оружия.
Но в те или иные моменты оно может принимать политические формы и вовлекать правительство двух соседних стран, которые имеют исторические и территориальные противоречия", — отметил Мендкович.
Политолог уточнил, что в ситуацию могут вмешаться Пекин и Москва.
«На текущий момент ШОС в лице России и Китая не заинтересованы в этом противостоянии. Скорее всего, Москва и Пекин смогут в очередной, уже далеко не в первый раз урегулировать, во всяком случае, стабилизировать ситуацию», — добавил Мендкович.
Политолог подчеркнул, что между Исламабадом и Кабулом нужна длительная большая дискуссия о решении спорных территориальных вопросов о соблюдении прав этнических пуштунов на территории Пакистана.
Накануне стало известно, что на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда начались тяжёлые бои. Пакистанские власти после произошедших ночью столкновений между силами безопасности двух стран в 12 октября закрыли пограничные переходы с Афганистаном.
По данным СМИ, боевые действия начались после обвинений Кабула в адрес Исламабада в нарушении воздушного пространства и нанесении ударов по территории Афганистана. Позднее министерство обороны Афганистана заявило о «успешном завершении операции возмездия» против Пакистана.