Александр Ведерников встретился с участниками СВО в рамках Единого дня приёма по медвопросам

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников провёл приём граждан по личным вопросам в рамках Единого дня приёма для участников СВО и их семей, посвящённого вопросам медицинского обеспечения.

Источник: ТК Город

На встрече обсуждались темы социальной поддержки, реабилитации и получения юридической помощи. Вместе со спикером с участниками спецоперации встретились председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Артём Лобков, а также представители здравоохранения, агентства по обеспечению деятельности мировых судей, государственного юридического бюро по Иркутской области и отделения фонда пенсионного и социального страхования региона.

Участник специальной военной операции Алексей обратился к Александру Ведерникову за помощью в оформлении инвалидности. Мужчина почти год находится в статусе получателя социальной инвалидности, однако характер его увечья требует переквалификации в инвалидность, полученную в результате военной травмы. Спикер Заксобрания поручил Артёму Лобкову взять вопрос на контроль и оказать военнослужащему всестороннюю помощь в оформлении документов.

Ветеран боевых действий, участник СВО и член ветеранской организации «Байкальский союз ветеранов боевых действий» Геннадий поднял проблему недостаточной информированности участников СВО о возможностях санаторно-курортного лечения и реабилитации, положенных им по закону. Начальник управления реализации социальных программ отделения фонда пенсионного и социального страхования России по Иркутской области Светлана Бузова пояснила, что существуют федеральные центры реабилитации для участников СВО с современным специализированным оборудованием для возвращения военнослужащих к полноценной жизни. Александр Ведерников подчеркнул необходимость информационного освещения в СМИ, общественных организациях и муниципалитетах о возможностях и местах получения санаторно-курортного лечения для военнослужащих.

Также на приёме жена военнослужащего Татьяна рассказала, что её муж числится пропавшим без вести с января 2025 года, но семья не может получить документы о его статусе. В режиме видеоконференции женщине были даны рекомендации, которые помогут узаконить её права для получения необходимых документов.

— Военнослужащие и их семьи часто нуждаются в бесплатной юридической помощи, но они не знают, куда им обращаться. Нам необходимо обобщить практику, усовершенствовать систему мер получения социальной поддержки участникам СВО и членам их семей, — заявил спикер Заксобрания.

Напомним, 10 октября прошёл Единый день приёма для участников СВО и их семей по вопросам медицинского обеспечения в общественных приёмных и штабах поддержки партии «Единая Россия».

