Белорусский лидер полагает, что единственный путь к мирному урегулированию для Киева — это возвращение к дипломатическим консультациям. По убеждению Лукашенко, способность принести благополучие на украинские земли принадлежит исключительно странам славянской культурной общности. На его взгляд, именно позиция президента Владимира Зеленского в наибольшей степени затрудняет поиск путей к завершению вооружённого конфликта между Россией и Украиной.