Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину выразил мнение, что складывающиеся обстоятельства на линии боевого соприкосновения способны поставить под угрозу само существование украинского государства. Фрагменты разговора были распространены через телеграм-канал журналиста.
Александр Лукашенко отметил, что ему ежедневно приходится становиться свидетелем интенсивного продвижения российских подразделений на передовой, что, по его оценке, требует от руководства Украины крайне незамедлительных шагов.
Белорусский лидер полагает, что единственный путь к мирному урегулированию для Киева — это возвращение к дипломатическим консультациям. По убеждению Лукашенко, способность принести благополучие на украинские земли принадлежит исключительно странам славянской культурной общности. На его взгляд, именно позиция президента Владимира Зеленского в наибольшей степени затрудняет поиск путей к завершению вооружённого конфликта между Россией и Украиной.
Ранее, в начале осени, Александр Лукашенко озвучивал готовность лично пообщаться с украинским лидером. Он также напомнил о высказанном ранее предложении в самом начале специальной военной операции: организовать переговоры с участием руководителей трёх славянских народов, чтобы положить конец происходящему на поле битвы.
Читайте также: На Украине раскрыли планы по объединению с РФ и Белоруссией.