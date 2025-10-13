Трамп заявил, что Путин урегулирует украинский конфликт

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил мнение, что украинский кризис в конечном итоге будет преодолён и такого результата добьётся президент России Владимир Путин.
Американский лидер отметил, что это было бы «великолепным» исходом.
«Я по-настоящему считаю, что было бы великолепно, если президент Путин уладил бы это, я думаю, он это урегулирует», — сказал он журналистам на борту своего самолета.
Напомним, 10 октября Владимир Путин обратил внимание на то, что Дональд Трамп работает над вопросами достижения мира. Президент РФ подчеркнул, что американский лидер старается урегулировать конфликты.
