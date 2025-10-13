Стало известно, что корабль береговой охраны КНР протаранил филиппинское судно

В свою очередь, официальный представитель китайской береговой охраны Лю Дэцзюнь заявил, что именно два филиппинских корабля стали виновниками конфликта. По его словам, инцидент произошёл у рифа Тесянь, когда корабль Филиппин с номером 3003 проигнорировал неоднократные предупреждения от китайской стороны и сблизился с катером 21559, который находился в зоне для осуществления плановой миссии по поддержанию законного порядка и защите интересов КНР.