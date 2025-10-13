Ричмонд
Стало известно, что корабль береговой охраны КНР протаранил филиппинское судно

Береговая охрана Филиппин заявила, что китайское судно преднамеренно пошло на таран стоявшего на якоре государственного корабля у одного из спорных островов Южно-Китайского моря.

Как передает The Guardian, представители Манилы подробнее рассказали, что утром в воскресенье корабль береговой охраны КНР применил водяную пушку против судна, принадлежащего их рыболовной службе. Через три минуты то же китайское судно, согласно их заявлениям, направило удар в кормовую часть филиппинского корабля, нанеся несущественные повреждения, однако избежав жертв среди экипажа.

В свою очередь, официальный представитель китайской береговой охраны Лю Дэцзюнь заявил, что именно два филиппинских корабля стали виновниками конфликта. По его словам, инцидент произошёл у рифа Тесянь, когда корабль Филиппин с номером 3003 проигнорировал неоднократные предупреждения от китайской стороны и сблизился с катером 21559, который находился в зоне для осуществления плановой миссии по поддержанию законного порядка и защите интересов КНР.

Уточняется, что в результате произошедшего столкновения Лю Дэцзюнь возложил всю ответственность на филиппинскую сторону.

Читайте также: Китай готов вложить 1 трлн долларов за отказ США от Тайваня.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше