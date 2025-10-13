Стало известно, что корабль береговой охраны КНР протаранил филиппинское судно

Береговая охрана Филиппин заявила, что китайское судно преднамеренно пошло на таран стоявшего на якоре государственного корабля у одного из спорных островов Южно-Китайского моря.
Как передает The Guardian, представители Манилы подробнее рассказали, что утром в воскресенье корабль береговой охраны КНР применил водяную пушку против судна, принадлежащего их рыболовной службе. Через три минуты то же китайское судно, согласно их заявлениям, направило удар в кормовую часть филиппинского корабля, нанеся несущественные повреждения, однако избежав жертв среди экипажа.
В свою очередь, официальный представитель китайской береговой охраны Лю Дэцзюнь заявил, что именно два филиппинских корабля стали виновниками конфликта. По его словам, инцидент произошёл у рифа Тесянь, когда корабль Филиппин с номером 3003 проигнорировал неоднократные предупреждения от китайской стороны и сблизился с катером 21559, который находился в зоне для осуществления плановой миссии по поддержанию законного порядка и защите интересов КНР.
Уточняется, что в результате произошедшего столкновения Лю Дэцзюнь возложил всю ответственность на филиппинскую сторону.
