Экс-нардеп Килинкаров рассказал о неприличных прозвищах Зеленского

За Владимиром Зеленским в его окружении закрепилось много грубых и неприличных прозвищ, сообщил в беседе с aif.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Напомним, экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг в мемуарах признался, что Байден называл Зеленского «занозой в заднице». В частности, подобные слова американский президент произнес во время обсуждения положений итоговой декларации саммита НАТО в Вильнюсе.
По словам Килинкаров, у Зеленского много прозвищ.
«Их очень много. Это и “зеля”, и “человек какая разница”. По-разному его называют. Я не буду самые грубые и хамские произносить, но прозвищ у него достаточно много», — сказал экс-нардеп.
В частности, прозвище «человек какая разница» Зеленский получил после ряда своих высказываний. Среди запомнившихся пользователям Сети были следующие фразы главы киевского режима: «Какая разница, какой памятник стоит, главное, чтобы вокруг него был свет и асфальт» или «Если человек стоит перед вами без оружия, какая разница — 20 лет ему или 30?». Последнюю фразу он произнес, когда речь шла о снижении мобилизационного возраста в стране.
Зеленского также называют «бубочка» из-за его особых отношений с главой офиса президента Андреем Ермаком, а также клоуном и шутом из-за его комедийного прошлого.
Ранее экс-нардеп Килинкаров объяснил, почему Байден назвал Зеленского занозой.