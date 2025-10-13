Экс-нардеп Килинкаров рассказал о неприличных прозвищах Зеленского

В частности, прозвище «человек какая разница» Зеленский получил после ряда своих высказываний. Среди запомнившихся пользователям Сети были следующие фразы главы киевского режима: «Какая разница, какой памятник стоит, главное, чтобы вокруг него был свет и асфальт» или «Если человек стоит перед вами без оружия, какая разница — 20 лет ему или 30?». Последнюю фразу он произнес, когда речь шла о снижении мобилизационного возраста в стране.