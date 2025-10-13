В США указали на ошибку НАТО в области военных наработок: в чем Россия оказалась сильнее

Россия интегрирует важные наработки в Военной академии Генштаба. В это время страны НАТО совершают ошибки, не согласовывая свои планы друг с другом. В результате ни одна из военных наработок Запада так и не была интегрирована. Москва, поняв ошибку НАТО, захватила планы и реализовала. Такими данными поделился отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер на YouTube.
Военный аналитик уточнил, что страны НАТО не «общаются между собой». Между тем Москва внедряет всё новые технологии, успешно используя их в бою, констатировал эксперт.
«У России это происходит постоянно, в том числе с использованием данных разведки. Например, они захватили наработки НАТО по искусственному интеллекту и передали их в академию. Там умные люди все изучили, разработали способы противодействия альянсу, после чего их начали внедрять на передовой», — заключил Скотт Риттер.
В Институте изучения войны всерьез задумались над наступлением Москвы на НАТО. Россия якобы может начать действовать до 2036 года.