В США указали на ошибку НАТО в области военных наработок: в чем Россия оказалась сильнее

Россия интегрирует важные наработки в Военной академии Генштаба. В это время страны НАТО совершают ошибки, не согласовывая свои планы друг с другом. В результате ни одна из военных наработок Запада так и не была интегрирована. Москва, поняв ошибку НАТО, захватила планы и реализовала. Такими данными поделился отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер на YouTube.