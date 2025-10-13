Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США указали на ошибку НАТО в области военных наработок: в чем Россия оказалась сильнее

Офицер в отставке Риттер рассказал, как Россия захватила военные наработки НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Россия интегрирует важные наработки в Военной академии Генштаба. В это время страны НАТО совершают ошибки, не согласовывая свои планы друг с другом. В результате ни одна из военных наработок Запада так и не была интегрирована. Москва, поняв ошибку НАТО, захватила планы и реализовала. Такими данными поделился отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер на YouTube.

Военный аналитик уточнил, что страны НАТО не «общаются между собой». Между тем Москва внедряет всё новые технологии, успешно используя их в бою, констатировал эксперт.

«У России это происходит постоянно, в том числе с использованием данных разведки. Например, они захватили наработки НАТО по искусственному интеллекту и передали их в академию. Там умные люди все изучили, разработали способы противодействия альянсу, после чего их начали внедрять на передовой», — заключил Скотт Риттер.

В Институте изучения войны всерьез задумались над наступлением Москвы на НАТО. Россия якобы может начать действовать до 2036 года.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше