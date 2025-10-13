Ричмонд
Бойцы ВСУ уничтожили FPV-дроном решившего сдаться в плен колумбийского наёмника

Стрелок из группировки войск «Восток» с позывным Суматоха сообщил РИА «Новости», что военнослужащие ВСУ уничтожили раненого колумбийского наемника, когда тот пытался сложить оружие и сдаться российским военным.

По его словам, наемник, чтобы обозначить свои намерения, демонстрировал колумбийский флаг, но в этот момент был атакован украинским FPV-дроном.

Суматоха утверждает, что подобное поведение военных ВСУ по отношению к иностранным наемникам далеко не единичный случай: если кто-либо из иностранных бойцов решает прекратить противостояние, его, по словам собеседника, ликвидируют свои же.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро уже выражал претензии к украинской стороне по поводу унизительного отношения к колумбийским наемникам и призывал их возвращаться на родину.

В свою очередь, бывший военный из Колумбии Альфонсо Мансур, побывавший во Львове, рассказал, что многие его соотечественники стремятся покинуть Украину из-за плохого обращения со стороны украинских военнослужащих.

