Первые в Казахстане выборы акима города состоялись в Семее

АСТАНА, 13 окт — Sputnik. В Семее состоялись первые в Казахстане выборы акима города, об этом сообщили местные власти.

Источник: Акимат города Семей

По информации территориальной избирательной комиссии, в 20:00 на всех избирательных участках города Семей голосование завершилось. В настоящее время члены комиссии приступили к подсчету бюллетеней.

написали накануне вечером в акимате

В областном центре были открыты 128 избирательных участков, из них 110 — открытые и 18 — закрытые. Это для голосования граждан, находящихся временно вне места жительства, пояснили в акимате. Число избирателей — 220 761 человек.

К слову, на сайте акимата Семея в разделе информации об акиме написано «Вакансия». Ранее областной центр возглавлял Талгат Муратов. В августе он подал в отставку, проработав на этой должности меньше года.

Как сообщили позже в акимате Семея, он уволился по собственному желанию, а его обязанности выполнял его зам Бекжан Бапышев.