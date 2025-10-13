Первые в Казахстане выборы акима города состоялись в Семее

По информации территориальной избирательной комиссии, в 20:00 на всех избирательных участках города Семей голосование завершилось. В настоящее время члены комиссии приступили к подсчету бюллетеней.
В областном центре были открыты 128 избирательных участков, из них 110 — открытые и 18 — закрытые. Это для голосования граждан, находящихся временно вне места жительства, пояснили в акимате. Число избирателей — 220 761 человек.
К слову, на сайте акимата Семея в разделе информации об акиме написано «Вакансия». Ранее областной центр возглавлял Талгат Муратов. В августе он подал в отставку, проработав на этой должности меньше года.
Как сообщили позже в акимате Семея, он уволился по собственному желанию, а его обязанности выполнял его зам Бекжан Бапышев.