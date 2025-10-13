В РФ высказались о подготовленности Европы к войне с Россией

Европа не сможет напасть на Россию раньше, чем через десять лет. Армии стран ЕС не готовы к вооруженному конфликту. У них нет достаточного количества оружия и современных разработок. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с «Лентой.ру».