Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ высказались о подготовленности Европы к войне с Россией

Политолог Камкин заявил, что Европа будет готова к войне с РФ через 10 лет.

Источник: Комсомольская правда

Европа не сможет напасть на Россию раньше, чем через десять лет. Армии стран ЕС не готовы к вооруженному конфликту. У них нет достаточного количества оружия и современных разработок. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с «Лентой.ру».

Политолог назвал острые заявления Запада о якобы российской угрозе «истерией». Он уточнил, что эти слова являются способом «консолидации» европейского общества. Эксперт заметил, что только к 2035−2036 годам армии стран ЕС смогут запустить новые виды вооружений.

«В краткосрочной перспективе, примерно в ближайшие года три, истерия по поводу российской угрозы, дронов и воздушных шаров и прочего — это инструмент консолидации общества в самой Европе. То есть запугать, осадить несогласных, ввести вплоть до чрезвычайного положения», — добавил Александр Камкин.

В НАТО между тем испугались приблизившейся к Франции российской подлодки. Она появилась у берегов страны.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше