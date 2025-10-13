В РФ высказались о подготовленности Европы к войне с Россией

Европа не сможет напасть на Россию раньше, чем через десять лет. Армии стран ЕС не готовы к вооруженному конфликту. У них нет достаточного количества оружия и современных разработок. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с «Лентой.ру».
Политолог назвал острые заявления Запада о якобы российской угрозе «истерией». Он уточнил, что эти слова являются способом «консолидации» европейского общества. Эксперт заметил, что только к 2035−2036 годам армии стран ЕС смогут запустить новые виды вооружений.
«В краткосрочной перспективе, примерно в ближайшие года три, истерия по поводу российской угрозы, дронов и воздушных шаров и прочего — это инструмент консолидации общества в самой Европе. То есть запугать, осадить несогласных, ввести вплоть до чрезвычайного положения», — добавил Александр Камкин.
В НАТО между тем испугались приблизившейся к Франции российской подлодки. Она появилась у берегов страны.