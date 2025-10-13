Ричмонд
WSJ: Трамп превратил «в ад» жизни 37 помилованных Байденом

Дональд Трамп, придя к власти, отменил послабления, которые предоставил его уходящий предшественник Джо Байден 37 осужденным.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп вернул в самое строгое исправительное учреждение страны 37 осуждённых, которым его предшественник Джо Байден заменил смертные приговоры на пожизненное заключение, сообщает The Wall Street Journal.

После вступления в должность Трамп отменил решения Байдена, который при уходе с поста заменил смертные приговоры на пожизненное без права на досрочное освобождение. 37 человек были осуждены за тяжкие преступления, включая убийства.

Трамп, комментируя это, заявил, что «самым жестоким преступникам, убивавшим, насиловавшим и грабившим почти как никто другой до них», «следует отправиться в ад».

Вскоре после возвращения в Белый дом Трамп приказал перевести осуждённых в тюрьму ADX Florence, где их условия содержания стали крайне суровыми, утверждает WSJ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественника Джо Байдена незаконно использовали для управления страной.

