WSJ: Трамп превратил «в ад» жизни 37 помилованных Байденом

Президент США Дональд Трамп вернул в самое строгое исправительное учреждение страны 37 осуждённых, которым его предшественник Джо Байден заменил смертные приговоры на пожизненное заключение, сообщает The Wall Street Journal.
После вступления в должность Трамп отменил решения Байдена, который при уходе с поста заменил смертные приговоры на пожизненное без права на досрочное освобождение. 37 человек были осуждены за тяжкие преступления, включая убийства.
Трамп, комментируя это, заявил, что «самым жестоким преступникам, убивавшим, насиловавшим и грабившим почти как никто другой до них», «следует отправиться в ад».
Вскоре после возвращения в Белый дом Трамп приказал перевести осуждённых в тюрьму ADX Florence, где их условия содержания стали крайне суровыми, утверждает WSJ.
