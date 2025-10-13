Ержан Ашикбаев стал первым заместителем министра иностранных дел

Свою дипломатическую карьеру начал в 1998 году в качестве референта Четвертого департамента Министерства иностранных дел РК. С 1999 по 2007 год работал в Центральном аппарате МИД РК на различных должностях, а также был командирован в посольство Казахстана в Бельгии. В 2007—2011 годах занимал должности председателя Комитета международной информации, посла по особым поручениям МИД РК.