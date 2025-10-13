НАТО: Российская подлодка «Новороссийск» поднялась у берегов Франции

Ранее Life.ru сообщал, что США отправили дополнительные противолодочные самолёты P-8 Poseidon в Норвегию. Это решение направлено на усиление наблюдения за водами рядом с российскими границами. Эти самолёты используют для борьбы с подводными лодками и для разведывательных операций.