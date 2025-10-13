НАТО: Российская подлодка «Новороссийск» поднялась у берегов Франции

По данным альянса, подлодка Б-261 поднялась на поверхность из-за технической неисправности. Командование НАТО отметило, что силы альянса наблюдают за морской обстановкой в регионе и поддерживают готовность к обеспечению безопасности.
Ранее Life.ru сообщал, что США отправили дополнительные противолодочные самолёты P-8 Poseidon в Норвегию. Это решение направлено на усиление наблюдения за водами рядом с российскими границами. Эти самолёты используют для борьбы с подводными лодками и для разведывательных операций.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.