Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НАТО: Российская подлодка «Новороссийск» поднялась у берегов Франции

Российская подводная лодка «Новороссийск», способная нести ракеты «Калибр», всплыла у побережья Франции. Об этом сообщило Морское командование НАТО на своей официальной странице в социальной сети X.

Источник: Life.ru

По данным альянса, подлодка Б-261 поднялась на поверхность из-за технической неисправности. Командование НАТО отметило, что силы альянса наблюдают за морской обстановкой в регионе и поддерживают готовность к обеспечению безопасности.

Ранее Life.ru сообщал, что США отправили дополнительные противолодочные самолёты P-8 Poseidon в Норвегию. Это решение направлено на усиление наблюдения за водами рядом с российскими границами. Эти самолёты используют для борьбы с подводными лодками и для разведывательных операций.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше