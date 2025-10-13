Назначены послы Казахстана в трех странах

Трудовую деятельность с должности референта Управления Азии, Ближнего Востока и Африки МИД РК (07.1998−03.1999). С 1999-го по 2020 года был атташе посольства РК в Японии, третьим и вторым секретарем посольства РК в Японии, советником Центра ОБСЕ МИД РК, Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РК, первым секретарем посольства РК во Франции, советником посольства РК во Франции, замдиректора Департамента внешнеэкономической политики, по совместительству — доцентом-преподавателем Института дипломатии Академии государственной службы при президенте РК (предмет «Международные организации и мировая экономика» (01.2015−05.2020);