Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский призвал президента Трампа окончить конфликт на Украине

Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Дональд Трамп проявит инициативу в вопросе прекращения противостояния между Украиной и Россией.

Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Дональд Трамп проявит инициативу в вопросе прекращения противостояния между Украиной и Россией. Об этом украинский политик сообщил в интервью американскому телеканалу Fox News.

Зеленский отметил, что ожидает от бывшего президента США решительных мер и использования всех имеющихся рычагов для оказания давления на Владимира Путина с целью достижения мира. По словам Зеленского, Трамп располагает инструментами влияния, способными изменить ход событий на восточноевропейском направлении.

12 октября 2025 года Дональд Трамп сообщил, что побеседовал с руководителем киевской администрации и охарактеризовал разговор как продуктивный.

Добавим, что пока действующий глава Белого дома не определился, будет ли направлять Украине крылатые ракеты Tomahawk.

Читайте также: Зеленский звонит Трампу также настойчиво, как когда-то Харрис.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше