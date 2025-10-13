Зеленский призвал президента Трампа окончить конфликт на Украине

Зеленский отметил, что ожидает от бывшего президента США решительных мер и использования всех имеющихся рычагов для оказания давления на Владимира Путина с целью достижения мира. По словам Зеленского, Трамп располагает инструментами влияния, способными изменить ход событий на восточноевропейском направлении.